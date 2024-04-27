27 апреля, 14:38Происшествия
Выброс метана с последующим возгоранием произошел на мусорном полигоне на Кубани
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Выброс метана с последующим возгоранием произошел на мусорном полигоне в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
Уточняется, что между Темрюком и станицей Голубицкой загорелся мусорный полигон МУП "Универсал". Информация о возгорании поступила в 02:25. В 04:40 очаг локализовали.
В настоящий момент на месте идет проливка, засыпка грунтом и контроль над дымовыми точками. В ликвидации пожара задействованы 13 человек и 8 единиц техники.
Накануне крупный пожар вспыхнул в торговых павильонах в Невинномысске. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.
Позже стало известно, что при пожаре обрушилась кровля торговых павильонов также на площади в тысячу "квадратов". По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.
Новости регионов: огонь охватил 2 тыс "квадратов" в кафе Нижнего Тагила