Кровля торговых павильонов обрушилась при крупном пожаре в Ставрополье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Кровля торговых павильонов обрушилась при пожаре в Невинномысске Ставропольского края на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительным данным МЧС, в результате произошедшего пострадавших нет.

О крупном пожаре в торговых павильонах в Невинномысске стало известно вечером 26 апреля. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

До этого возгорание произошло в гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Кубани. При пожаре полностью сгорела гостиница и хозпостройки в микрорайоне Широкая Щель поселка Пляхо.