Молния стала причиной пожара в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в деревне Солдырь в Удмуртии после удара молнии. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Грозовой разряд ударил в распределительный щит на стене деревянного дома. В результате щит загорелся, после чего огонь перешел на баню и надворные постройки. Возгорание площадью 43 квадратных метра тушили 10 специалистов и 5 единиц техники МЧС.

В ведомстве призвали граждан при грозе закрывать окна, двери и дымоходы, не растапливать печь, а также не пользоваться электроприборами.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в поселке городского типа Комсомольское под Симферополем. Прибывшие на место спасатели установили, что там загорелась одна цистерна. Предварительной причиной ЧП стало нарушение правил технологического процесса.

Для ликвидации пожара привлекли 109 спасателей и 28 единиц техники. В результате возгорания один человек погиб, еще трое пострадали.