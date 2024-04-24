Пожарные ликвидировали открытое горение на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасатели ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

"Принятыми мерами в 19:05 пожар был локализован, и в 19:18 открытое горение было ликвидировано", – подчеркнули в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 18:24. По данным ведомства, загорелось 2-этажное сооружение напротив 18-го строения, дома 1, в 1-м Иртышском проезде.

В ликвидации огня принимают участие 24 специалиста и 7 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.

