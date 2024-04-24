24 апреля, 19:54Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Спасатели ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.
"Принятыми мерами в 19:05 пожар был локализован, и в 19:18 открытое горение было ликвидировано", – подчеркнули в пресс-службе.
Сообщение о возгорании поступило в 18:24. По данным ведомства, загорелось 2-этажное сооружение напротив 18-го строения, дома 1, в 1-м Иртышском проезде.
В ликвидации огня принимают участие 24 специалиста и 7 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар произошел на стройке у станции "Бульвар Рокоссовского"