Патрулирование природных территорий в Москве усилят в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"

Патрулирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Москве усилят в майские праздники. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, передает Агентство "Москва".

Решение было принято в связи с увеличением риска пожаров. В частности, в этот период горожане массово идут жарить шашлыки, забывая, что разводить огонь на природных территориях запрещено. Также в департаменте указали, что в столице установилась очень теплая и сухая погода, что является пожароопасным фактором.

В департаменте заявили, что за разведение костра в неположенном месте нарушителям грозит штраф. Такое же наказание предусмотрено за распитие алкоголя и оставление мусора на траве на территориях ООПТ. По словам заместителя главного госинспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ Москвы Александра Ковтуна, даже одна забытая стеклянная бутылка может сфокусировать на себя солнечный луч.

"К возгоранию может привести и небрежно брошенная бумажка. От сырой земли траве загореться сложно, но высохший клочок бумаги может легко стать причиной большого пожара", – предупредил Ковтун.

По данным пресс-службы, инспекторы департамента будут работать в таком режиме с мая по сентябрь.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что авиапатрулирование лесов в рамках противопожарных мер стартует с 1 мая. За безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов. В прошлом году такой способ помог выявить и устранить 887 возгораний, указывал мэр.