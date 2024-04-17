Собянин: авиапатрулирование лесов для защиты от пожаров начнется 1 мая

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Авиапатрулирование лесов в рамках противопожарных мер стартует с 1 мая. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В этом сезоне за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов. С 1 мая начнется патрулирование Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей", – говорится в его публикации.

По словам мэра, информация о пожарах будет направляться в МЧС РФ, а также в диспетчерскую службу федерального уровня.

Собянин напомнил, что к патрулированию лесов с воздуха впервые приступили в 2023 году. Этот способ помог выявить и устранить 887 возгораний, резюмировал он.

Ранее правительство России документом утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии.

Так, возникшему на территории муниципального образования природному пожару будет присваиваться муниципальный уровень реагирования. Если его не удастся локализовать в течение 24 часов, ему будет присвоен региональный уровень.

