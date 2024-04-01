Собянин рассказал о новых подходах к госконтролю и надзору

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин напомнил, что столичные власти осуществляют 45 видов государственного контроля и надзора. Об этом мэр города написал в своем личном блоге.

"Незаметный для большинства граждан, этот контроль играет огромную роль в обеспечении нормальной жизни огромного города. В буквальном смысле слова – стоит на страже жизни и здоровья людей", – добавил градоначальник.

По его словам, избыточный контроль, с другой стороны, может быть серьезным барьером для бизнесменов, так как проверки отнимают силы и ресурсы у предпринимателей, что также влечет за собой коррупционные риски. Собянин подчеркнул, что серьезных изменений удалось достичь только в последние 3 года. Главными факторами модернизации стали профилактика, риск-ориентированный подход, цифровизация и дистанционный контроль.

"Большую часть работы контрольных органов сегодня составляют информирование, консультирование и профилактические визиты на предприятия, цель которых – помочь бизнесу не допускать нарушений. А если уж они случились – то оперативно исправить их", – уверен мэр города.

В таком случае, по его мнению, бизнес воспринимает контрольные мероприятия не как помеху, а как реальную помощь от города. Второй фактор означает отмену тотального контроля и замену его адресным поиском. В таком случае, подчеркнул Собянин, надзорные органы выявляют тех, кто действительно несет риски для безопасности и здоровья горожан.

"Действующая в Москве риск-модель включает перечни из 52 индикаторов, свидетельствующих о серьезных нарушениях, а также более 100 источников риска, которые сигнализируют о возможных нарушениях средней и малой степени тяжести", – объяснил он.

Он привел в пример городской приют, в котором в новом периоде на 25% стало меньше корма. Это и будет поводом для проверки, так как выходит, что в приюте снизилось число животных либо их стали хуже кормить.



Дистанционный контроль, по его словам, можно сравнить с работой городских камер, фиксирующих нарушения ПДД. Только за прошлый год более 80% контрольных мероприятий было выполнено удаленно, без участия представителей бизнеса.

Другим фактором является добровольный мониторинг, когда бизнес сам отдает под наблюдение органов госконтроля свои объекты. В итоге предприниматель снижает издержки и становится уверенным, что здесь у него не будет проблем, а государство получает гарантию эффективного контроля в жизненно важных отраслях. Снижает нагрузку на бизнес и цифровизация сферы контроля и надзора, уверен мэр.

Ранее руководитель столичного департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева рассказала, что в текущем году планируется провести оценку влияния на экономику Москвы 84 правовых актов. Документы регламентируют деятельность бизнеса в 15 отраслях экономики, включая строительство, энергетику, транспорт, здравоохранение и образование.