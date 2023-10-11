Арендаторов лесных участков будут штрафовать за бездействие при лесных пожарах

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Для арендаторов лесных участков планируют ввести административную ответственность за бездействие при тушении лесных пожаров. Соответствующий законопроект был разработан Минюстом РФ, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета "Известия".

На сегодня подобную ответственность за непринятие мер для тушения лесных пожаров несут только организации, предприниматели и должностные лица. Однако для арендаторов или бессрочных пользователей, которыми могут быть и обычные физлица, ответственность не предусмотрена.

Законопроект предлагает ввести за данное правонарушение штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, от 150 до 250 тысяч рублей – для юрлиц.

Помимо этого, в Минюсте также предложили ввести административную ответственность для юридических лиц и ИП за непредоставление данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия. В ведомстве считают, что отсутствие такой информации не позволяет выявлять изменение состояния охотничьих ресурсов, рационально организовывать их использование, а также препятствует сохранению среды обитания животных.

Для этого предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти дополнительными полномочиями, чтобы они имели возможность заводить административные дела и рассматривать их.

Ранее в МЧС выступили с идеей увеличить до 100 метров противопожарный разрыв между населенными пунктами и лесами. В ведомстве отметили, что это поможет улучшить пожарную безопасность.

До этого МЧС России выступило с предложением утвердить три уровня реагирования на природные пожары и вводить федеральный уровень через 72 часа регистрации возгорания.