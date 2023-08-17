В Госдуме предложили запретить размещение АЗС около ТЦ и жилых домов

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В Госдуме выступили с предложением ввести запрет на размещение автозаправок рядом с местами массового скопления людей. Такое обращение после трагедии в Махачкале направил зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает газета "Известия".

В частности, депутат предложил рассмотреть вопрос о запрете размещения АЗС около жилых домов, торговых центров и прочих мест массового скопления людей. По его мнению, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов – от 25 до 200 метров – недостаточно.

Инициативу поддержали в комитете Госдумы по экономической политике. Первый зампред комитета Николай Арефьев напомнил, что в советское время все заправки были вынесены за черту города.

"Но потом их стали размещать где попало. Однажды в Москве я увидел АЗС на Бережковской набережной чуть ли не на проезжей части, рядом с жилыми домами. Потом ее, правда, убрали", – добавил он.

Депутаты уверены, что нормативы необходимо изменить, чтобы не допустить повторения инцидента в Дагестане. По словам Арефьева, даже в Москве имеется достаточно пустырей в центре города, где автозаправки можно поставить без ущерба интересов населения.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек.

Пострадали, по последним данным, 84 человека. 16 человек в наиболее тяжелом состоянии доставили в Москву. Соответствующий спецборт МЧС РФ приземлился в аэропорту Раменское в ночь на 16 августа.

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