Путин поручил сделать все возможное для помощи людям после ЧП в Махачкале

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Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ попросил власти сделать все возможное, чтобы помочь людям и минимизировать ущерб от взрыва на АЗС в Махачкале.

"Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь. Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом", – сказал президент, обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову.

Президент сообщил, что глава Дагестана докладывал ему о случившемся в столице региона. Он поблагодарил местные экстренные службы за оперативную работу в момент ЧП. Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших", – сказал Путин.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания доложила, что в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По ее словам, в Дагестане имеется все, что нужно для их лечения. Кроме того, психологическая помощь оказывается семьям погибших и пострадавших при ЧП.

Зампред правительства напомнила, что 16 пострадавших были доставлены в Москву. В местных медучреждениях тем временем остаются 50 человек, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек.

Пострадали, по последним данным, 84 человека. 16 человек в наиболее тяжелом состоянии доставили в Москву. Соответствующий спецборт МЧС РФ приземлился в аэропорту Раменское в ночь на 16 августа.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Согласно предварительной версии, причиной взрыва могло стать хранение в автосервисе пожароопасных агрохимикатов.



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