Спецборт МЧС РФ с пострадавшими при взрыве в Махачкале прибыл в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС России с пострадавшими в результате взрыва на автозаправке в Махачкале прибыл в аэропорт Раменское. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Всего на борту самолета чрезвычайного ведомства находятся 16 пострадавших, как уточнили в МЧС.

Трагедия в регионе произошла вечером 14 августа. В автосервисе в Махачкале произошел взрыв с возгоранием, после чего огонь перебросился на рядом находящуюся заправку. В результате 35 человек погибли, 80 человек получили травмы

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Следственный комитет России на фоне произошедшего возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 35