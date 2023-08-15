Пострадавших в Махачкале детей могут перевезти в федеральные медцентры

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В настоящее время рассматривается возможность транспортировки двоих детей, пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале, в федеральные медучреждения, рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

"Всего пострадали 16 детей, все они находятся на стационарном лечении. Двое из них – в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней степени тяжести. Местные жители активно сдают кровь в пользу пострадавших", – добавила она в публикации.

Львова-Белова уточнила, что первый заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко координирует вопросы оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим. В данный момент специалисты рассматривают возможность отправки двоих детей, состояние которых оценивается как тяжелое, в медцентры федерального уровня.

Кроме того, она отметила, что поддерживает связь с детским омбудсменом в Дагестане Мариной Ежовой.

Взрыв в автосервисе в Махачкале произошел 14 августа. Затем там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. Жертвами ЧП стали 35 человек.

Была запущена горячая линия психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Граждане могут обратиться по номеру: 8 (872) 239-99-99. В Кумторкалинском районе действует режим ЧС.

По данному инциденту завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".



Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке