Фото: МЧС России

В здании автосервиса в Махачкале произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

"По первичной информации, в Махачкале произошел взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус", – говорится в сообщении.

По информации городской мэрии, в связи с произошедшим в регионе задействовали все службы экстренного реагирования. К месту ЧП также отправились представители руководства администрации Махачкалы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии, по предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого один человек пострадал при взрыве холодильника в квартире на севере Москвы. Им оказался частный мастер, прибывший в жилое помещение для оказания услуг по ремонту бытовой техники. После произошедшего ему потребовалась помощь медиков.



Взрыв произошел в здании автосервиса в Махачкале