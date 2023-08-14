Четыре человека пострадали при воспламенении дезодоранта в Саратовской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Саратовской области четыре человека пострадали из-за воспламенившегося баллончика с дезодорантом. Об этом рассказали в телеграм-канале прокуратуры по региону.

ЧП произошло в жилом доме Вольского района. По информации ведомства, баллон с дезодорантом неожиданно загорелся и подорвался, из-за чего пострадали четыре человека – трое детей и мужчина.

В Минздраве Саратовской области добавили, что сейчас двое детей и мужчина находятся в состоянии средней тяжести, а другой ребенок – в легкой. Всем им была оказана амбулаторная медпомощь.

Прокуратура начала проверку из-за происшествия. В ведомстве отметили, что точную причину ЧП выявят во время расследования. Помимо этого, сотрудники прокуратуры собираются изучить действия органов опеки, которые должны были контролировать профилактику безнадзорности детей.

"При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования", – заявили в ведомстве.

Ранее в Красногорске в квартире произошло сильное возгорание по причине оставленного на окне баллончика дезодоранта, который некоторое время находился под солнцем и взорвался. Мужчина, который в тот момент был дома, успел выбежать из квартиры. На кадрах с места инцидента заметно, что квартира серьезно выгорела.

"Московский патруль": пожар произошел в Красногорске в результате взрыва дезодоранта