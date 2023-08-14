Взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле

Фото: milliyet.com.tr

Взрыв произошел на судне на верфи в районе Тузла турецкой провинции Стамбул. Об этом сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что хлопок прогремел в районе 10:30 по московскому времени. Из-за сжатия газа взорвался отсек для хранения отходов судна. В этот момент там находились двое рабочих, в результате один из них погиб, второй получил травмы.

На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики. Место ЧП осматривают следователи. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Накануне теракт произошел в мечети Шах-Черах в иранском Ширазе. В результате стрельбы, которую устроил один из посетителей, погиб один человек, еще восемь получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация).

