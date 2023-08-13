В результате теракта в иранской мечети пострадали по меньшей мере 8 человек

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Количество пострадавших в результате теракта в мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз выросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Исмаила Сафли.

"Безопасность мечети восстановлена, один из нападавших задержан. На настоящий момент в результате теракта семь человек получили ранения, еще один человек погиб", – сообщил Ядолла Буэли.

На мечеть Шах-Черах в городе Шираз совершили нападение два террориста. В результате теракта погиб один человек. Эту информацию подтвердил губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе.

Один из нападавших был ликвидирован силами правопорядка. Силы безопасности арестовали второго террориста, его допрашивают.

Ранее СМИ сообщали о четырех погибших и пяти пострадавших в результате нападения на мечеть. Сообщалось, что один из посетителей открыл огонь, после того, как столкнулся с охраной у входа. Власти пока официально не комментировали случившееся.

Это уже второе нападение на мечеть менее чем за год. Так, в октябре 2022 года пятеро человек открыли стрельбу по людям возле Шах-Чераха. В мае 2023 года суд приговорил двух участников теракта к смертной казни.