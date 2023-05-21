Иранский суд приговорил двух участников теракта в мавзолее Шираза к смертной казни

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Иранский суд в провинции Фарс приговорил двух участников теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе к смертной казни. Об этом сообщил главный прокурор провинции Сейед Казем Мусави.

"В связи с тем, что главный террорист этого инцидента был задержан в ночь самого теракта, двое из пяти других террористов приговорены к смертной казни", – цитирует его агентство Tasnim.

Мусави не исключил, что одной из причин произошедшего теракта стала халатность сотрудников правоохранительных органов. Этот вопрос, по его словам, рассматривает Военный суд в Фарсе.

Теракт произошел в конце октября 2022 года. Пятеро человек открыли стрельбу по людям около мавзолея Шах-Черах в Ширазе. По информации СМИ, жертвами ЧП стали 13 человек, еще 45 получили ранения.

В связи с трагедией Владимир Путин выразил президенту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси соболезнования. Он подчеркнул, что Россия готова к продолжению сотрудничества с Ираном в борьбе с терроризмом.

