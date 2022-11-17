02:52Происшествия
Трое задержаны по подозрению в организации теракта в Иране – СМИ
Фото: depositphotos/lkpro
Полиция задержала трех подозреваемых в организации вооруженного нападения и беспорядков в иранском городе Изе. Об этом сообщило агентство Mehr News, ссылаясь на местные власти.
Отмечается, что продолжаются поиски остальных злоумышленников. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Тегеране Патрушев планирует провести плановые консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран. До этого секретарь СБ РФ посещал Иран в 2019 году, когда страны провели многосторонние обсуждения по ситуации в Афганистане.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!