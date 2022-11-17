Трое задержаны по подозрению в организации теракта в Иране – СМИ

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Полиция задержала трех подозреваемых в организации вооруженного нападения и беспорядков в иранском городе Изе. Об этом сообщило агентство Mehr News, ссылаясь на местные власти.

Отмечается, что продолжаются поиски остальных злоумышленников. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Тегеране Патрушев планирует провести плановые консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран. До этого секретарь СБ РФ посещал Иран в 2019 году, когда страны провели многосторонние обсуждения по ситуации в Афганистане.



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