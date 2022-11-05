В Киеве призвали нанести удары по Ирану из-за сотрудничества с РФ

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану в связи с тем, что Тегеран якобы поставляет Москве боевые дроны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что Тегеран не может продолжать оказывать помощь Москве безнаказанно.

Ранее Совет Евросоюза ввел новые санкции в отношении Ирана в связи с тем, что республика якобы оказывает военную помощь РФ. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, соответствующее решение было принято в "рекордные сроки".

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