Байден заявил, что США скоро освободят Иран

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Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии, заявил, что Иран скоро будет освобожден, сообщает Bloomberg.

"Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя", – заявил глава Белого дома.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что власти США обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Ираном. Гавито отметила, что США, как ранее уже говорил американский президент Джо Байден, не оставят Ближний Восток, поскольку иначе их место займут Россия, Китай или Иран.

До этого Совет Евросоюза ввел новые санкции в отношении Ирана в связи с тем, что республика якобы оказывает военную помощь РФ. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, соответствующее решение было принято в "рекордные сроки".

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