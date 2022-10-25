В США заявили, что встревожены углублением сотрудничества РФ и Ирана

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Власти США обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Ираном, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине", – сказала она.

Гавито отметила, что США, как ранее уже говорил американский президент Джо Байден, не оставят Ближний Восток, поскольку иначе их место займут Россия, Китай или Иран.

Гавито подчеркнула, что Вашингтон стремится к деэскалации с Ираном, в то же время сохраняя взаимодействие в союзниками для сдерживания дестабилизирующей деятельности Тегерана.

"Угрозы Ирана в адрес персонала США в Ираке или где бы то ни было еще в регионе терпеться не будут. И, как мы продемонстрировали, мы будем отвечать, когда происходят атаки на наших людей или интересы", – добавила она.

Ранее Совет Евросоюза ввел новые санкции в отношении Ирана в связи с тем, что республика якобы оказывает военную помощь РФ. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, соответствующее решение было принято в "рекордные сроки".

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