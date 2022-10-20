Переориентация России на Восток покончит с гегемонией США – СМИ

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Переориентация РФ на Восток покончит с американской гегемонией и положит новый миропорядок, пишет Jerusalem Post.

"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок – к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", – говорится в материале.

Подчеркивается, что решение о смене внешнеполитического курса, которое приняла Москва, во многом опирается на опыт Советского Союза.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок.

По его словам, нежелание западных стран договариваться о взаимных гарантиях безопасности, возрастающее агрессивное давление на другие государства с целью навязать существующую линию поведения и лишить суверенитета привело к подрыву фундаментальных основ экономической системы.

Вершинин указал, что Запад пытается заставить всех жить не в соответствии с международным правом, а по придуманным им правилам, которые постоянно меняются и нарушаются.

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