Путин надеется на прекращение использования странами Запада протекционизма

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Западным странам необходимо перестать использовать санкции и протекционизм, заявил Владимир Путин на расширенном заседании Совета глав стран – участниц ШОС.

"Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях", – приводит РИА Новости его слова.

Президент также отметил происходящие в мировой экономике и политике необратимые изменения.

Ранее Владимир Путин назвал недопустимыми попытки создать однополярный мир, отметив, что у них проявляются уродливые очертания.

До этого президент с иронией отозвался о политике, проводимой США и Евросоюзом, обвинив их в непоследовательности и несправедливости.

