Путин с иронией отозвался о политике США и Евросоюза

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Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой США и Евросоюзом, обвинив их в непоследовательности и несправедливости, сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с российским лидером на полях саммита ШОС в Самарканде Эбрахим Раиси заявил, что Иран никогда не покидал и не покинет переговорный стол, однако договориться с США практически невозможно, поскольку они "нарушают все обязательства".

Иранский лидер добавил, что Евросоюз при этом находится в пассивной ситуации и тоже не способен выполнять свои обещания.

"Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают", – пошутил Путин в ответ на заявление Раиси.

Ранее Путин сообщил, что двусторонние отношения России и Ирана развиваются по всем направлениям. Российский лидер также сообщил о завершении работы над новым двусторонним соглашением о стратегическом партнерстве, которое выведет отношения РФ и Ирана на новый уровень.

В четверг, 15 сентября, Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС. Лидеры стран планируют обсудить широкий круг вопросов, в том числе усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности, усиление культурно-гуманитарного измерения ШОС.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны – наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны – партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Саммит ШОС пройдет в Узбекистане с 15 по 16 сентября.

