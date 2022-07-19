Путин отметил хорошие темпы развития отношений РФ и Ирана

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Отношения России и Ирана вносят значительный вклад в урегулирование ситуации в Сирии и развиваются быстрыми темпами, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса", – приводит РИА Новости его слова.

В свою очередь, Раиси выразил надежду, что визит российского лидера в Иран станет поворотным этапом в отношениях двух государств и региона в целом.

Российский президент прилетел в Тегеран с однодневным визитом. На встрече с Раиси он планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и вопросы международных отношений. Кроме того, глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В завершение рабочей поездки предусмотрена трехсторонняя встреча РФ – Иран – Турция, по итогам которой президенты названных стран сделают заявление.

