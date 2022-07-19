Путин начал встречу с президентом Ирана Раиси

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Владимир Путин начал встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает РИА Новости.

В рамках встречи Путин заявил, что отношения Ирана и России "развиваются хорошими темпами". В частности, глава государства отметил рекордные показатели товарооборота.

Также Владимир Путин указал на важную роль обеих стран в урегулировании кризиса в Сирии.

Российский президент прилетел в Тегеран с однодневным визитом. На встрече с Раиси он планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и вопросы международных отношений. Кроме того, глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В завершение рабочей поездки предусмотрена трехсторонняя встреча РФ – Иран – Турция, по итогам которой президенты названных стран сделают заявление.