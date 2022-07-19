Саммит России, Ирана и Турции позволит обсудить все интересующие вопросы – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне, которая пройдет в Тегеране 19 июля, позволит лидерам трех стран обсудить все интересующие вопросы, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Он рассказал, что такой формат переговоров называют астанинским, он создавался для взаимодействия этих стран в интересах сирийского урегулирования.
"Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы", – цитирует Вершинина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится с визитом в Иран 19 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в Тегеране состоится трехсторонний саммит Путина с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
США объявили об ослаблении антиросссийских санкций по нескольким направлениям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: