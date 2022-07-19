Саммит России, Ирана и Турции позволит обсудить все интересующие вопросы – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Встреча России, Ирана и Турции на высшем уровне, которая пройдет в Тегеране 19 июля, позволит лидерам трех стран обсудить все интересующие вопросы, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он рассказал, что такой формат переговоров называют астанинским, он создавался для взаимодействия этих стран в интересах сирийского урегулирования.

"Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы", – цитирует Вершинина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится с визитом в Иран 19 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в Тегеране состоится трехсторонний саммит Путина с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

