В Кремле подтвердили визит Путина в Иран

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Владимир Путин отправится с визитом в Иран 19 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств – гарантов астанинского процесса", – приводит его слова RT.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в Тегеране состоится трехсторонний саммит Путина с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, будут проведены и двусторонние встречи.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что Владимир Путин посетит Иран на следующей неделе.

До этого стало известно, что в ближайшее время намечается встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.