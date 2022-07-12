В Иране на следующей неделе ожидают визит Владимира Путина

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Владимир Путин посетит Иран на следующей неделе, сообщает агентство Mehr.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что Иран может передать РФ до нескольких сотен беспилотников, среди которых и способные нести вооружения.

Он добавил, что Иран планирует обучать ВС РФ применению этих беспилотников.