Иран предложил России меры по уходу от санкций США

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Власти Ирана предложили России шаги для противостояния американским санкциям, сообщает РИА Новости.

"Иран <...> для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне", – заявил замглавы Центробанка по международным делам Мохсен Карими.

Представитель местного ЦБ сослался на богатый опыт Ирана в части существования в условиях санкционного давления.

Карими также отметил, что Иран и Россия могут торговать между собой в национальных валютах (рублях и риалах). По словам замглавы ЦБ Ирана, для этого существуют и договоренности, и соответствующие возможности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого в отношении РФ были неоднократно введены различные санкции.