Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции – МИД РФ

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Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, у страны есть запас прочности, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"Просителями – в плане отмены санкций – мы выступать не будем. <...> Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Кобринец подчеркнул, что Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза. По его словам, безответственные санкции Брюсселя уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев.

31 марта в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва в качестве ответной меры на санкции внесла в черный список ряд высших должностных лиц Евросоюза.

Речь идет о депутатах Европарламента, еврокомиссарах и начальниках военных структур ЕС, которые были уличены в антироссийской политике, разжигании русофобии. Кроме них, в список внесены некоторые чиновники отдельных стран Евросоюза, работники СМИ и общественных организаций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.