Россия внесла в черный список высшее руководство Европейского союза

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Россия в качестве ответной меры на санкции внесла в черный список ряд высших должностных лиц Евросоюза. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран – членов Евросоюза и евроструктур, которым <...> запрещен въезд на территорию нашей страны", – говорится в заявлении.
Речь идет о депутатах Европарламента, еврокомиссарах и начальниках военных структур ЕС, которые были уличены в антироссийской политике, разжигании русофобии. Кроме них, в список внесены некоторые чиновники отдельных стран Евросоюза, работники СМИ и общественных организаций.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
В частности, 31 марта Великобритания расширила санкционный список против России. В него попали 12 граждан РФ, медиагруппа "Россия сегодня" и телеканал RT. Позже, в этот же день, о новых санкциях против физических и юридических лиц РФ объявили в США.
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