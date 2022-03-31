Минфин США ввел новые санкции против лиц из РФ, связанных с киберактивностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против физических и юридических лиц РФ. Об этом указывается в официальном заявлении ведомства.

Новые ограничения связаны с деятельностью России в киберпространстве.

Санкции затрагивают 13 физических лиц и 21 предприятие. В их число вошли "Серния Инжиниринг", "Сертал", АО НИИ "Вектор", наравне со связанными с ними лицами.

Минфин США не пояснил, что именно послужило основанием для включения физических и юридических лиц в новый санкционный список.

Ранее 31 марта стало известно, что власти Великобритании приняли решение расширить санкционный список против РФ. В документе идет речь о 12 гражданах РФ, медиагруппе "Россия сегодня" и телеканале RT.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.