Турция не будет участвовать в санкциях против России – Эрдоган

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Турция не намерена принимать участие в санкционном давлении на Россию. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России, и объясняли причины этого", – приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие власти не изменили свою позицию по данному вопросу.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения. По его словам, увеличивается глобальная инфляция.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

