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Москва 24

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политика

12:46

Лавров заявил о попытке давления США на Китай, Индию, Египет и Турцию

политика

Фото: Москва 24

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией.

"Что еще более поразительно, подобного рода шантаж применяется в отношении таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет. Тем же туркам предъявлялись, помните, какие требования?" – заявил Лавров в эфире телеканала РБК.

По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде. Он отметил, что в этом вопросе остался только президент Франции Эммануэль Макрон, который заявляет о необходимости стратегической автономии ЕС.

"Я знал, что американцы на многое готовы для того, чтобы не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне", – добавил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ готова искать любые способы обеспечения безопасности на европейском континенте, за исключением дальнейшего расширения НАТО на Восток. По его словам, Запад с самого начала не имел желания найти мирное разрешение ситуации вокруг Украины.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут тяжело

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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