Некоторые страны ЕС хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон выразил мнение, что отдельные страны ЕС в своем яростном неприятии событий на Украине стремятся инициативно выслужиться перед США и НАТО.
"Страны – члены Евросоюза и НАТО реагируют прежде всего в духе пресловутой евроатлантической солидарности", – сказал он в интервью РИА Новости.
Пилипсон добавил, что Москву несколько озадачила реакция по уровню русофобии со стороны официальных лиц Словении. В частности, балканская страна в одностороннем порядке разрывает межведомственные соглашения.
"Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне", – сказал он.
Пилипсон отметил, что все это происходит на фоне учрежденного в прошлом году по инициативе словенской стороны Дня российско-словенской дружбы.
Ранее замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев сообщил, что министерство иностранных дел России продолжит вырабатывать меры противодействия антироссийской кампании, которая развернулась за рубежом. Он добавил, что ранее правозащитники не сталкивались с таким уровнем агрессии.
Ситуация в отношениях между Россией, США и некоторыми европейскими странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Постпред РФ при ЕС заявил об участившихся случаях русофобии в Европе и США
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