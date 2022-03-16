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Посольство РФ заявило о случаях дискриминации россиян в США на фоне специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

"В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам <...> посольством создан специальный канал связи", – говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

На специальную горячую линию рекомендуют обращаться тем, кто подвергся оскорблению, насилию и иным формам преследования. Сообщить о дискриминации можно по телефону или через электронную почту. В дипведомстве подчеркнули, что необходимо будет оставить контакты для обратной связи.

Ситуация в отношениях между Россией, США и некоторыми европейскими странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.