РФ готова искать пути обеспечения безопасности в Европе, но не расширением НАТО – Лавров

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Россия готова искать любые способы обеспечения безопасности на европейском континенте, за исключением дальнейшего расширения НАТО на Восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, РФ, кроме расширения НАТО на Восток", – сказал он в эфире телеканала РБК.
Лавров отметил, что реакция Североатлантического альянса на призывы президента Украины Владимира Зеленского о помощи охладила пыл последнего.
"Мы помним, как президент Зеленский еще совсем недавно, несколько недель назад, говорил о необходимости для НАТО закрыть небо, начать воевать за Украину, вербовать наемников и направлять их на фронт", – напомнил министр.
По словам Лаврова, коллективный Запад с самого начала не имел желания найти мирное разрешение ситуации вокруг Украины.
Ранее директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон выразил мнение, что отдельные страны ЕС в своем яростном неприятии событий на Украине стремятся инициативно выслужиться перед США и НАТО.
Ситуация в отношениях между Россией, США и некоторыми европейскими странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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