Обещание Украине и Грузии членства в НАТО было ошибкой – Боррель

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Запад совершил ошибку, пообещав Украине и Грузии членство в НАТО. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.

Политик указал, что западные страны сделали и другие ошибки в отношениях с Россией. Результатом стало то, что Евросоюз потерял возможность сближения с РФ.

"Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать", – заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии указал, что давать обещания, которые нельзя реализовать, является ошибкой.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в вопросе финансовых санкций против России. По его словам, уже наложенных санкций достаточно, чтобы серьезно ударить по российской экономике.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.