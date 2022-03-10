ЕС достиг предела возможностей в вопросе финансовых санкций против РФ – Боррель

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Евросоюз достиг предела своих возможностей в вопросе финансовых санкций против России. Об этом в интервью телеканалу France Info заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли", – сказал Боррель.
По его словам, уже наложенных санкций достаточно, чтобы серьезно ударить по российской экономике. В частности, принятые меры смогли обрушить рубль на 40%, подчеркнул Боррель. Он также напомнил о болезненном для Москвы запрете на экспорт в РФ высоких технологий.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
В частности, накануне ЕС расширил санкции в отношении России, а также пополнил список лиц, на которых распространяются ограничительные меры. В последний вошли 14 крупных российских бизнесмена, их семьи, а также 146 членов Совета Федерации, одобривших договоры о взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР. Их зарубежные счета будут заморожены, а въезд в европейские страны запрещен.
Эксперт рассказал о финансовых аспектах в условиях санкций
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