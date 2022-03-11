Санкции против России влияют на весь мир – Столтенберг

Фото: AP/TASS/Olivier Matthys
Введение санкций против России странами НАТО оказывает влияние на весь мир. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на Анталийском дипломатическом форуме.
Как передает РИА Новости слова генсека, нынешние санкции против России являются беспрецедентными.
"Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на весь мир, включая страны, которые эти санкции вводят", – сказал Столтенберг.
Он пояснил, что вводимые ограничения являются необходимой реакцией со стороны НАТО.
Ранее Столтенберг указал, что кризис на Украине не должен стать причиной разногласий между Россией и НАТО. При этом Альянс ждет от всех союзников введения санкций против РФ.
В свою очередь, в МИД РФ рассказали, как события вокруг Украины повлияют на отношения России с Европой, США и НАТО. По словам директора третьего Европейского департамента российского дипведомства Олега Тяпкина, речь идет о новом качестве диалога.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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