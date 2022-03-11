Кризис на Украине не должен перерасти в войну НАТО с Россией – Столтенберг

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Кризис на Украине не должен стать причиной войны между Россией и НАТО. Такое мнение высказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN Turk.

Генсек указал, что НАТО проявила резкую реакцию на действия России. В частности, специалисты Альянса проводили обучение десятков тысяч украинских солдат.

"Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к многочисленным жертвам", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Альянс ждет от всех союзников введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине.

"Мы можем заставить Россию заплатить цену", – сказал Столтенберг.

Ранее помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран заявил, что НАТО не ведет войны с Россией. По его словам, в организации намерены избежать эскалации вокруг ситуации на Украине.

До этого в МИД РФ рассказали, как события вокруг Украины повлияют на отношения России с Европой, США и НАТО. По словам директора третьего Европейского департамента российского дипведомства Олега Тяпкина, речь идет о новом качестве диалога.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

