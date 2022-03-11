Кризис на Украине не должен перерасти в войну НАТО с Россией – Столтенберг

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Кризис на Украине не должен стать причиной войны между Россией и НАТО. Такое мнение высказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN Turk.
Генсек указал, что НАТО проявила резкую реакцию на действия России. В частности, специалисты Альянса проводили обучение десятков тысяч украинских солдат.
"Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к многочисленным жертвам", – подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что Альянс ждет от всех союзников введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине.
"Мы можем заставить Россию заплатить цену", – сказал Столтенберг.
Ранее помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран заявил, что НАТО не ведет войны с Россией. По его словам, в организации намерены избежать эскалации вокруг ситуации на Украине.
До этого в МИД РФ рассказали, как события вокруг Украины повлияют на отношения России с Европой, США и НАТО. По словам директора третьего Европейского департамента российского дипведомства Олега Тяпкина, речь идет о новом качестве диалога.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Самолеты-радары НАТО дежурят над Польшей и снабжают данными армию Украины – МО России
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