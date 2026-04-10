Филолог и журналист Иван Толстой внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов филолога и журналиста Ивана Толстого. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

По версии Минюста, Толстой, проживающий за границей, распространял ложную информацию о решениях властей РФ и выступал против спецоперации на Украине. Вместе с тем он участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также материалов нежелательной организации, с которой продолжает поддерживать связь.

Также в список включены активистка Лидия Вежеватова, общественный деятель Ризван Кубакаев, активист Василий Матенов, а также экс-сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

Всем им вменяется распространение недостоверных сведений о решениях и политике российских государственных органов, а также выступления против специальной военной операции. Кроме того, каждый из них так или иначе участвовал в создании или распространении контента других иноагентов и материалов организаций, признанных в РФ нежелательными.

Помимо общих нарушений, Вежеватова также пропагандировала ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кубакаев выступал экспертом на площадках иноагентов и сотрудничает с нежелательной организацией.

Матенов, в свою очередь, дополнительно взаимодействует с лицами и организациями из обоих реестров, а Удоту предписывается участие в создании материалов для иноагентов, а также распространение ложных сведений об избирательной системе России.

Вместе с тем в реестр был включен проект "Татар Шурасы". Участники проекта распространяли материалы иноагентов и нежелательных структур. Также установлено, что создателем данного проекта является лицо, ранее уже включенное в реестр иностранных агентов.

Ранее в реестр иноагентов был включен режиссер Павел Таланкин, получивший "Оскар" за документальный фильм "Господин Никто против Путина". По версии Минюста, Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ.