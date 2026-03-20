Журналиста Константина Гааза внесли в реестр иноагентов

Российский социолог и журналист Константин Гаазе включен в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

Отмечается, что он участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. По данным ведомства, Гаазе также распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти РФ и выступал против специальной военной операции (СВО).

"Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", – добавили в министерстве.

Помимо него, в реестр были включены бывший чиновник Иван Мысенко, блогер Алексадр Строгалев, журналистка Анна Немзер и проект "Медиа Партизаны".

Все они, как и Гаазе, распространяли ложные сведения о решениях и политике органов публичной власти России, выступали против СВО, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иноагентов и признанных в РФ нежелательными организаций.

Немзер, в частности, распространяла недостоверную информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил России. Она также взаимодействует с иноагентами.

Строгалев, в свою очередь, содействовал сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он, Мысенко и Немзер проживают за пределами РФ.

Ранее в реестр иноагентов попала правнучка Никиты Хрущева Нина, выступающая против СВО и проживающая за границей. Помимо нее, в список были включены журналист Сергей Резник, экономист Екатерина Журавская, публицист Вадим Штепа и активист Алексей Нестеренко. Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией был исключен благотворительный фонд помощи социально незащищенным гражданам "Нужна помощь".