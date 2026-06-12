"Дымное" дерево зацвело в "Аптекарском огороде"

Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

Цветение "дымного" дерева началось в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвела скумпия кожевенная (Cotinus coggygria), известная как "дымное" или "париковое" дерево. В период цветения растение окутывается воздушным розовым облаком, создавая эффект, заметный за десятки метров", – говорится в сообщении.

Облако формируют разросшиеся цветоножки, покрытые множеством тонких розоватых волосков. Благодаря этому скумпия считается одним из самых эффектных декоративных растений начала лета, подчеркнул сад.

Учреждение отметило, что высота скумпии достигает 5–7 метров в высоту. Дерево устойчиво к засухе и городским условиям, а также практически не подвержено вредителям. Период "дымного" цветения длится около месяца.

Ранее в "Аптекарском огороде зацвел каликант цветущий. Этот редкий листопадный кустарник, как правило, растет на юго-востоке Северной Америки. Особенно интересно он выглядит в период цветения.

