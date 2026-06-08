Каликант цветущий зацвел в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

Каликант цветущий зацвел в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Там рассказали, что этот редкий листопадный кустарник, как правило, растет на юго-востоке Северной Америки. Особенно интересно он выглядит в период цветения.

Отмечается, что кустарник хорошо себя чувствует на черноморском побережье, однако там его очень мало, потому что на юге большое количество других растений. Часто садоводы просто забывают про данный вид. В средней полосе каликант цветущий практически не встречается, так как плохо переносит холода.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел чубушник, то есть жасмин садовый. Эти кустарники можно найти возле будки охраны, в Теневом саду, на лужайке у дуба Гофмана и в Саду ароматов. Представлены в том числе редкие виды с розовыми цветками.

