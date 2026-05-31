Фестиваль пионов и ирисов пройдет в "Аптекарском огороде"

Ежегодный фестиваль пионов и ирисов пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 5 по 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Мероприятие будет проводиться в Выставочной оранжерее ежедневно с 10:00 до 20:00. Для гостей подготовили масштабную экспозицию декоративных растений. Ведущие цветоводы Московского региона представят современные и перспективные сорта пионов и ирисов, адаптированные к условиям средней полосы России.

"Экспозиция будет регулярно обновляться, что позволит наблюдать разные этапы цветения и смену сортов. В программе фестиваля – лекции и мастер-классы, а также консультации коллекционеров по вопросам выращивания, агротехники и выбора посадочного материала", – говорится в сообщении.

"Аптекарский огород" имеет собственную коллекцию пионов. Именно здесь в середине XX века началась отечественная селекция этих растений и были получены первые российские сорта.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Пионы России" состоится в саду дома П. Т. Клюева Московского зоопарка с 10 по 17 июня. Гости увидят более 300 сортов цветов. Пионы привезут из Подмосковья, Воронежа, Казани, Твери, Нижнего Новгорода и других городов. Впервые в мероприятии примет участие Южно-Уральский ботанический сад-институт.

