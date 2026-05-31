31 мая, 08:23Происшествия
Беспилотники атаковали предприятие в Кировской области
Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir
Вражеские БПЛА атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области, сообщает глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.
"Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет", – добавил Соколов.
На месте инцидента уже работают оперативные службы, ситуация находится под контролем, указал губернатор.
Ранее возгорание топливного хранилища частного предприятия произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА. Также были повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба.
Жители близлежащих частных домов были эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Информация о пострадавших не поступала.