01 июня, 10:14

Роспотребнадзор создал тест на редкий штамм Эболы Бундибуджио

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора за четыре дня разработали новую тест-систему для выявления редкого штамма лихорадки Эбола Бундибуджио. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на конференции с международными учениями государств – членов ОДКБ.

Она отметила, что этот возбудитель ранее проявлялся в мире всего дважды за всю историю наблюдений, и подчеркнула, что сейчас российская разработка уже используется по прямому назначению. Параллельно также были созданы тесты для определения антител к вирусу Эбола.

"Эпидемиологическая обстановка по лихорадке Эбола стабильна, для Российской Федерации сегодня рисков нет. Варианты заносов и завозов минимальны", – добавила Попова.

Первые сообщения о вспышке Эболы из провинции Итури в ДР Конго поступили 5 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки чрезвычайной ситуацией.

Было выявлено более 900 возможных случаев заражения. При этом недавно в Конго зафиксировали первый случай выздоровления пациента, что опровергло слухи о невозможности лечения.

