В базу "Миротворца" внесли более 20 представителей медиахолдингов РФ

В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" попали гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов и более 20 представителей медиахолдингов РФ.

В частности, в базу были включены заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Юлия Голубева, руководитель "Плюс студии" "Яндекса" Михаил Китаев, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина, гендиректор "Кино-театр.ру" Жан Просянов и заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра "Иви" Иван Гринин.

Также в список попали продюсер и заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, кинопродюсер и креативный директор "МТС Медиа" Илья Бурец и другие.

Всех их обвиняют в распространении пропаганды и в покушении на суверенитет Украины.

Ранее стример Аня Акулич (настоящее имя – Анна Чернюк. – Прим. ред.) также попала в базу "Миротворца". Блогер оказалась в данном списке из-за сотрудничества с "Алабугой Политех" – она распространяла информацию о турнире по игре Counter-Strike Alabuga Polytech Cup.

В итоге стримера обвинили в пропаганде войны и публичной поддержке "российской агрессии".