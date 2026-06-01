Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 18:15

Политика

В базу "Миротворца" внесли более 20 представителей медиахолдингов РФ

Фото: 123RF.com/believeinme33

В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" попали гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов и более 20 представителей медиахолдингов РФ.

В частности, в базу были включены заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Юлия Голубева, руководитель "Плюс студии" "Яндекса" Михаил Китаев, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина, гендиректор "Кино-театр.ру" Жан Просянов и заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра "Иви" Иван Гринин.

Также в список попали продюсер и заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, кинопродюсер и креативный директор "МТС Медиа" Илья Бурец и другие.

Всех их обвиняют в распространении пропаганды и в покушении на суверенитет Украины.

Ранее стример Аня Акулич (настоящее имя – Анна Чернюк. – Прим. ред.) также попала в базу "Миротворца". Блогер оказалась в данном списке из-за сотрудничества с "Алабугой Политех" – она распространяла информацию о турнире по игре Counter-Strike Alabuga Polytech Cup.

В итоге стримера обвинили в пропаганде войны и публичной поддержке "российской агрессии".

Читайте также


политика

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика